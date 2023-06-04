المنتخب السعودي يتوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس

وكان الاتحاد السعودي أعلن موافقته على استقالة رينارد في نهاية مارس الماضي، بسبب رغبته في عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، بعدما قاد الأخضر للتأهل لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.