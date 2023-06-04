المنتخب السعودي يتوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس

كشفت صحيفة "fanatik" التركية عن توصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فنربخشة التركي، لتولي القيادة الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للصحيفة التركية فإن المنتخب السعودي اتفق مع خيسوس، لقيادة المنتخب لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث مقابل الحصول على 10 ملايين يورو سنويًا .
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن ناديي الهلال وأولمبياكوس اليوناني مهتمان بكسب خدمات المدرب البرتغالي.
ويسعى الاتحاد السعودي للتعاقد مع خيسوس، من أجل خلافة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قدم استقالته من تدريب المنتخب السعودي؛ ليتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات.
وكان الاتحاد السعودي أعلن موافقته على استقالة رينارد في نهاية مارس الماضي، بسبب رغبته في عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، بعدما قاد الأخضر للتأهل لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
وسبق وأن خاض صاحب (68 عاماً) تجربة في الكرة السعودية بتدريب فريق نادي الهلال ما بين عامي 2018-2019.