الاتحاد الدولي للآيكيدو يسلط الضوء على مبادرة اللجنة السعودية

سلط الاتحاد الدولي للآيكيدو الضوء على مبادرة اللجنة السعودية للآيكيدو المتمثلة بإقامة ملتقى عربي للآيكيدو في السعودية خلال شهر فبراير المقبل، ونشر الاتحاد الدولي للآيكيدو عبر موقعه الرسمي خبرًا بعنوان "القمة العربية للآيكيدو في فبراير 2023"، تم التطرق خلاله عن عقد اجتماع هام من قبل رئيس الاتحاد الدولي للآيكيدو، ويلكو فريزمان، في الرياض مع الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في المملكة العربية السعودية، ورئيس لجنة التعليم في المجلس الأولمبي الآسيوي وتم خلاله مناقشة التعاون المتبادل بين الاتحاد الدولي للآيكيدو والمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز موطئ قدم ووجود آيكيدو في العالم العربي من خلال تنظيم قمة عربية للاتحاد الدولي للآيكيدو في شهر فبراير 2023 في الرياض.