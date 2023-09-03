الاتحاد: إصابة "كورنادو" و"جوتا".. ومغادرة "كانتي" لفرنسا

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، إصابة ثنائي الفريق الكروي الأول متوسط الميدان البرازيلي إيغور كورنادو والجناح البرتغالي جوتا في عضلة الفخذ دون الكشف عن مدة غيابهما عن الملاعب.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تعرض الثنائي اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو والبرتغالي جوتا لإصابة عضلية في الفخذ".
وأضاف:" حصل اللاعب الفرنسي نغولو كانتي على إجازة اليوم بناء على طلبه لإنهاء ارتباطات خاصة في بلده".
وتابع:" انضم اللاعبان الدوليان أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود لصفوف المنتخب السعودي، فيما التحق اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بصفوف منتخب بلاده".
وأردف البيان:" و شارك اللاعب المنضم حديثاً لصفوف الفريق عبدالله المعيوف في التدريبات، وسط ترحيب زملائه في الفريق".
وكان الحارس الدولي عبدالله المعيوف انضم اليوم إلى صفوف فريق الاتحاد قادماً من الهلال بعقد يمتد لمدة موسمين.