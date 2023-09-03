الاتحاد: إصابة "كورنادو" و"جوتا".. ومغادرة "كانتي" لفرنسا

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، إصابة ثنائي الفريق الكروي الأول متوسط الميدان البرازيلي إيغور كورنادو والجناح البرتغالي جوتا في عضلة الفخذ دون الكشف عن مدة غيابهما عن الملاعب.