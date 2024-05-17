التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والاتفاق

أحبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مفاجأة فريق الأخدود؛ إذ نجح في إدراك التعادل معه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق بمدينة الدمام.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
هدف الأخدود سجله اللاعب ياسين الزبيدي في الدقيقة الـ48 قبل أن يتعادل ماجد دوران للاتفاق في الدقيقة الـ85 من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة رفع الأخدود رصيده من النقاط عند النقطة الـ29 في المركز السادس عشر، كما رفع الاتفاق رصيده هو الآخر عند النقطة الـ45 في المركز السادس.