اعتبار الأهلي خاسرًا اللقاء وإيقاف "العامودي".. لجنة الانضباط والأخلاق تقبل احتجاج نادي نيوم

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، قبول احتجاج نادي نيوم على عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الأهلي "صالح أبوبكر حسين العامودي" في المباراة التي جمعت الناديين، ضمن الجولة السابعة في الدوري السعودي للبلياردو لأندية الممتاز 2024؛ بسبب عدم أهلية اللاعب المذكور في المشاركة في هذه المواجهة، حيث إن اللاعب مصنف كلاعب سنوكر وليس بلياردو.