اعتبار الأهلي خاسرًا اللقاء وإيقاف "العامودي".. لجنة الانضباط والأخلاق تقبل احتجاج نادي نيوم
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، قبول احتجاج نادي نيوم على عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الأهلي "صالح أبوبكر حسين العامودي" في المباراة التي جمعت الناديين، ضمن الجولة السابعة في الدوري السعودي للبلياردو لأندية الممتاز 2024؛ بسبب عدم أهلية اللاعب المذكور في المشاركة في هذه المواجهة، حيث إن اللاعب مصنف كلاعب سنوكر وليس بلياردو.
وتقرر ما يلي:
أولًا: ثبوت مخالفة مشاركة لاعب نادي الأهلي "صالح أبوبكر حسين العامودي" في بطولة الدوري الممتاز للبلياردو، واللاعب مقيد لدى الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر كلاعب سنوكر، وهذا مخالف للائحة اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 18 ولائحة لجنة الانضباط المنصوص عليها في المادة 20/9/2.
ثانيًا: إلغاء نتيجة المباراة واعتبار نادي الأهلي خاسرًا بنتيجة اللقاء (0/5) لصالح نادي نيوم.
ثالثًا: معاقبة لاعب نادي الأهلي "صالح أبوبكر حسين العامودي" حسب المادة 20/9/2 بالإيقاف لمدة شهر؛ لمشاركته في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانوناً.
رابعًا: إلزام اللاعب ونادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 4000 ريال.
خامسًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 26/4 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.