تحضيرًا لخوض وديته الرابعة أمام منتخب آيسلندا.. الأخضر يواصل تدريباته

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره المقام حاليًّا في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.