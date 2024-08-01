في بوليفارد رياض سيتي.. متحف اتحاد الرياضات الإلكترونية يستعرض تاريخ ومنجزات الرياضات الإلكترونية في المملكة

ويقدم المتحف جولة استثنائية عبر أركانه؛ للتعرُّف على رؤية الاتحاد ومبادراته، مستعرضاً تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، ومنجزات المنتخب السعودي واللاعبين على الصعيد المحلي والدولي، وأبرز المشاريع في هذا المجال منذ تأسيس الاتحاد عام 2017 تحت اسم (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية)، وصولاً إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية المُقامة حالياً في الرياض، إضافة لممر التاريخ الذي يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.