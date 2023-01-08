مع نهاية الجولة 12 من دوري روشن.. جماهير "الاتحاد" في صدارة الحضور للمباريات

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن جماهير الأندية الأكثر حضوراً حتى الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتصدرت جماهير نادي الاتحاد كأكثر الجماهير حضوراً حيث بلغ عدد الحضور نحو 200.665 ولعب على أرضه نحو 6 مباريات.
وجاءت في المركز الثاني جماهير نادي النصر بواقع 116.935 التي حضرت المباريات، ولعب على أرضه 7 مباريات.
في حين وقعت جماهير العدالة والفتح ثالثاً ورابعاً بعدد جماهيري بلغ 68.539، 53.730 على التوالي، حيث لعب كل منهما على أرضه 6 مباريات.
واحتلت جماهير الهلال المركز الخامس بعدد جماهيري بلغ 53.729 ولعب على أرضه 6 مباريات، بينما جاءت جماهير الشباب بالمركز الـ11 حيث بلغت 33.013 ولعب على أرضه 5 مباريات.