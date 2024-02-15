المستوى المتواضع للنصر أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا يثير حفيظة الإعلاميين

وقال الإعلامي "عادل البطي" في تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية": "الشوط الأول من مباراة ‎النصر و‎الفيحاء كان مملاً وسيئاً من جانب العالمي، وكانت هناك حالة من التوتر والتسرع من جانب اللاعبين" .