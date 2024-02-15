المستوى المتواضع للنصر أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا يثير حفيظة الإعلاميين

سلّط العديد من الإعلاميين الضوء على مباراة النصر أمس الأربعاء أمام نظيره الفيحاء بدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا .
ونجح النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز على مضيفه الفيحاء بنتيجة (1/0)، بدور ثمن النهائي بالبطولة الآسيوية.
وقال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "خرجت المباراة بشكل غير متوقع، فبالرغم من أهمية لقاء النصر والفيحاء، إلا أنها بحضور جماهيري قليل جداً والمباراة مملة".
وقال الإعلامي "علي المرشود" في برنامج "برا الـ18" على "SSC": "النصر فاز بطلعة الروح، والفريق لم يستغل فترة التوقف كما يجب، خاض فقط مباراتين وديتين أمام الهلال وإنتر ميامي".
وأضاف "المرشود" قائلاً: "رتم المباراة ليس للنصر الذي يعرفه جمهوره قبل فترة التوقف، هناك لاعبون بعيدون تماماً عن الأجواء مثل تاليسكا، وكون الفريق من الفرق المؤهلة للتقدم بالبطولة يجب العمل وفق ذلك".
وقال الإعلامي "عادل البطي" في تصريحات لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية": "الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء كان مملاً وسيئاً من جانب العالمي، وكانت هناك حالة من التوتر والتسرع من جانب اللاعبين" .