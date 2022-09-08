رياضة

"الاتحاد" يسعى إلى عودة الانتصارات أمام "الرائد".. و"الباطن" لتصحيح المسار أمام "الاتفاق"

اليوم تستكمل منافسات الجولة 3 من دوري روشن
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:

الاتفاق - الباطن

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الرياض على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يدخل الباطن المباراة وهو لا يملك أي رصيد من النقاط عقب هزيمته في المباراتين السابقتين فيما يدخل الاتفاق وفي جعبته نقطة واحدة من تعادل.

الرائد - الاتحاد

تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة.

يدخل الاتحاد المباراة وفي جعبته 4 نقاط من فوز وتعادل فيما يدخل الرائد المباراة ويملك رصيد 3 نقاط من فوز وحيد.

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الدوري السعودي للمحترفين
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