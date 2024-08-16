"ميتروفيتش": هدفنا الدفاع عن كأس السوبر

قال ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السوبر السعودي 2024، أمام النصر: نخوض غدًا النهائي ضد فريق واجهناه كثيرًا الموسم الماضي، وهدفنا الدفاع عن الكأس.
وأضاف: تحضيرنا لمباراة الغد؛ نفس تحضيرنا لأي مباراة، ولدينا الرغبة الكاملة لتحقيق كأس "الدرعية" للسوبر السعودي.
وتابع: دائمًا نجد جماهير الهلال في مبارياتنا داخل وخارج أرضنا، وهم سبب في نجاحنا ونتمني إسعادهم غدًا .
وأردف: لقد تطورتُ لياقيًا هذا الموسم بسبب تواجدي مع الفريق مبكرًا في المعسكر، وأتدرب مرتين في اليوم.