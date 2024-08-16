رياضة

"ميتروفيتش": هدفنا الدفاع عن كأس السوبر

ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال خلال المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس السوبر
ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال خلال المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس السوبر

قال ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السوبر السعودي 2024، أمام النصر: نخوض غدًا النهائي ضد فريق واجهناه كثيرًا الموسم الماضي، وهدفنا الدفاع عن الكأس.

وأضاف: تحضيرنا لمباراة الغد؛ نفس تحضيرنا لأي مباراة، ولدينا الرغبة الكاملة لتحقيق كأس "الدرعية" للسوبر السعودي.

وتابع: دائمًا نجد جماهير الهلال في مبارياتنا داخل وخارج أرضنا، وهم سبب في نجاحنا ونتمني إسعادهم غدًا .

وأردف: لقد تطورتُ لياقيًا هذا الموسم بسبب تواجدي مع الفريق مبكرًا في المعسكر، وأتدرب مرتين في اليوم.

نادي النصر
نادي الهلال
ألكساندر ميتروفيتش
كأس الدرعية للسوبر السعودي

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