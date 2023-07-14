قائد ليفربول يقترب من الانتقال لنادي الاتفاق

ذكرت تقارير صحفية أن جوردان هندرسون، قائد ليفربول بات قريباً من الانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي، بعد التوصل إلى الاتفاق فيما بينهما، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أنه لا توجد تغييرات حتى الآن فى صفقة نجم ليفربول جوردان هندرسون، بعد التوصل لاتفاق بين اللاعب ونادي الاتفاق السعودي أمس، لكن الاتفاق كان على الشروط الشخصية فقط مع اللاعب.
وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه الشخصي على "تويتر" :"أن الأمر يعتمد فقط على الأندية وليس لدى ليفربول أى نية لقبول الانتقال الحر أو رسوم نقل صغيرة، لكن لا تزال المحادثات جارية".
وبحسب شبكة "ذا أثليتك" البريطانية فإن جوردان هندرسون تحدث مع يورجن كلوب ومنحه الضوء الأخضر للرحيل، بعدما كان متردداً بشأن قبول العرض المغري والذى بحسب التقارير يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لإذاعة "توك سبورت" البريطانية فإن هندرسون سيتقاضي مع الاتفاق 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أي ما يقدر بـ36 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.
ووفقاً للتقرير نفسه فإن ليفربول يطلب الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح برحيل قائده المخضرم.
ويقدر الراتب الحالي لهندرسون مع ليفربول وفقاً لتقرير متعددة، بـ140 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما يعني أنه سيحصل على 5 أضعافه إذا انتقل للدوري السعودي.