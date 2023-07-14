قائد ليفربول يقترب من الانتقال لنادي الاتفاق

وكشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أنه لا توجد تغييرات حتى الآن فى صفقة نجم ليفربول جوردان هندرسون، بعد التوصل لاتفاق بين اللاعب ونادي الاتفاق السعودي أمس، لكن الاتفاق كان على الشروط الشخصية فقط مع اللاعب.