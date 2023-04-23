برشلونة يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة أتلتيكو مدريد

نجح فريق برشلونة في العودة لسكة الانتصارات، بتغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعبه "كامب نو" في قمة مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
يدين النادي الكتالوني بالفضل إلى مهاجمه فيران توريس صاحب هدف المباراة الوحيد، والذي سجله قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.
وهذا الفوز الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد تعادله في آخر مباراتين، كما نجح بالتسجيل للمرة الأولى بعد ثلاث مباريات بجميع المسابقات.
وبهذه النتيجة عزز برشلونة صدارته، بعدما أعاد الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 11 نقطة، ليقترب خطوة إضافية من فوزه بلقب الليغا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة، بالمقابل تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة في المركز الثالث.