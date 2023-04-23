برشلونة يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة أتلتيكو مدريد

وبهذه النتيجة عزز برشلونة صدارته، بعدما أعاد الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 11 نقطة، ليقترب خطوة إضافية من فوزه بلقب الليغا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة، بالمقابل تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة في المركز الثالث.