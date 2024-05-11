بعد خماسية الاتفاق.. صحيفة أرجنتينية: أكبر هزيمة بمسيرة "غالاردو".. يعيش أسوأ لحظاته

سلّطت صحيفة "Olé" الأرجنتينية الضوء على هزيمة الاتحاد الثقيلة، مساء أمس، أمام الاتفاق في منافسات الدوري السعودي.
وتعرَّض الاتحاد أمس الجمعة لهزيمة كبيرة أمام نظيره الاتفاق بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن للمحترفين.
وقالت الصحيفة: "تعرَّض فريق غالاردو؛ لهزيمة قاسية للغاية أمام الاتفاق بقيادة جيرارد؛ وما زال غير قادر على رفع رأسه في السعودية".
وأضافت الصحيفة قائلة:" الاتحاد بقيادة غالاردو، يتعرّض للضرب (5 / 0) من الاتفاق، وأُطلقت بعدها صيحات الاستهجان من قِبل الجماهير".
وتابعت الصحيفة في تقريرها: "هذه الهزيمة الثالثة على التوالي للاتحاد، واحدة منها في نصف نهائي كأس الملك أمام الهلال، وأصبحت هناك أحاديث حول استمرار غالاردو فى منصبه كمدرب للفريق، إنها أسوأ اللحظات له، وأسوأ مباراة ممكنة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتيجة بمنزلة أكبر هزيمة في مسيرة المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 48 عاماً، وفي الوقت نفسه بالنسبة للاتحاد، فقد ساعد ذلك على جعل هذا الموسم هو الذي تلقوا فيه أكبر عددٍ من الأهداف في تاريخهم بأكمله في الدوري.