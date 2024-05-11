بعد خماسية الاتفاق.. صحيفة أرجنتينية: أكبر هزيمة بمسيرة "غالاردو".. يعيش أسوأ لحظاته

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتيجة بمنزلة أكبر هزيمة في مسيرة المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 48 عاماً، وفي الوقت نفسه بالنسبة للاتحاد، فقد ساعد ذلك على جعل هذا الموسم هو الذي تلقوا فيه أكبر عددٍ من الأهداف في تاريخهم بأكمله في الدوري.