بمشاركة أكثر من 48 ألف لاعبة.. انطلاق دوري المدارس لكرة القدم للبنات

وأكد الشعيلان أن "مشروع دوري المدارس المشترك بين وزارتي الرياضة والتعليم أسهم كثيراً في تنمية الرياضة المدرسية في مدارس التعليم العام"، مضيفاً: "كافة فرق العمل في هذا المشروع الرياضي الوطني تستمد العزيمة والإصرار والتحدي من توجيهات ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومن وزير التعليم يوسف البنيان، لتنمية المواهب الرياضية في المدارس والنهوض بالمنافسات الرياضية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، فهناك ولله الحمد تطور مزدهر تعيشه المدارس في جوانب تأهيل المعلمات في تدريب فرق كرة القدم وتحكيمها وفي التنظيم الإداري للمباريات، وذلك بعدما عقد الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية مع عدة جهات دورات تدريبية تأهيلية للمعلمات في مختلف المناطق".