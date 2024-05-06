بلدغة هدف مالكوم "العالمي".. الهلال يأخذ الأهلي "رايح جاي"

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم الطاولة أمام مستضيفه الأهلي بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الإسباني "ريكاردو دي بيرغوس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل، أحرزه فراس البريكان في الدقيقة الـ30 بعد استثماره كرة مرتدة من حارس الهلال "ياسين بونو".
كما تصدى القائم الأزرق لتسديدة لاعب الأهلي "رياض محرز" في الدقيقة الـ13.
وفي الشوط الثاني أحرز هداف الهلال "ميتروفيتش" هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ52 بعد استثمار عرضية "مالكوم".
وفي الوقت القاتل، وبفاصل ولا أجمل من منتصف الملعب، زحف "مالكوم" نحو مرمى الأهلي، وأحرز هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الـ89.
وبتلك النتيجة بقي الهلال متربعًا على القمة بالغًا النقطة الـ86، وبقي الأهلي ثالثًا برصيد 55 نقطة.