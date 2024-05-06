بلدغة هدف مالكوم "العالمي".. الهلال يأخذ الأهلي "رايح جاي"

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم الطاولة أمام مستضيفه الأهلي بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الإسباني "ريكاردو دي بيرغوس".