اتحاد التايكوندو يكرّم "السناني" لجهوده في خدمة الرياضة والرياضيين بالقصيم

أقام مركز تدريب الاتحاد السعودي بالقصيم حفل تكريم لمدير فرع وزارة الرياضية بالقصيم سابقًا عبدالعزيز السناني، لقاء جهوده الكبيرة التي قدّمها لخدمة الرياضة والرياضيين بالمنطقة عامة ولعبة التايكوندو على وجه الخصوص.
وشمل التكريم جميع من أسهم في دعم اللعبة بالمنطقة من جهات وأشخاص وأولياء أمور، وجاءت تلك المبادرة بتوجيه من رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري الذي قدّم بدوره درعًا تذكاريًا للسناني وهدية خاصة، وشارك في التكريم أندية (الرائد، الصقر، الزلفي، الجندل، العروبة) إلى جانب بيت الشباب بالقصيم.
من جانبه، نوّه مدرب مركز الاتحاد الكابتن الخبير علي العيسى بالمجهودات التي قدّمها "السناني" على مدار خدمته بفرع الوزارة ووقوفه الدائم مع أندية المنطقة.