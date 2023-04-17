اتحاد التايكوندو يكرّم "السناني" لجهوده في خدمة الرياضة والرياضيين بالقصيم

وشمل التكريم جميع من أسهم في دعم اللعبة بالمنطقة من جهات وأشخاص وأولياء أمور، وجاءت تلك المبادرة بتوجيه من رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري الذي قدّم بدوره درعًا تذكاريًا للسناني وهدية خاصة، وشارك في التكريم أندية (الرائد، الصقر، الزلفي، الجندل، العروبة) إلى جانب بيت الشباب بالقصيم.