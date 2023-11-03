الشباب يواصل صحوته.. والاتحاد لا يزال في غفوته

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم صحوته، وحقق فوزًا غاليًا على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل، أحرزه "كارلوس جونيور"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة الرياض في افتتاح الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "نيكولاس راميريرز".
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب "كارلوس جونيور" برأسية رائعة، بعد استثماره عرضية زميله فواز الصقور في الدقيقة الـ14.
وشهد هذا الشوط تألقًا لحارس الشباب "كيم"، الذي تصدى لمحاولات لاعبَي الاتحاد "بنزيما" و"كادش".
وفي الشوط الثاني أضاع صالح العمري في الدقيقة الـ51 فرصة التعديل للاتحاد، ومثلها أضاع "بنزيما" في الدقيقة الـ53.
ورفض فهد المولد تعزيز النتيجة لفريقه الشباب بعد أن أطاح بالكرة بعيدًا عن مرمى حارس الضيوف "غروهي" في الدقيقة الـ76.
وبتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة الـ15 في المركز التاسع، فيما بقي الاتحاد في مركزه السادس برصيد 21 نقطة.