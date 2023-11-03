الشباب يواصل صحوته.. والاتحاد لا يزال في غفوته

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم صحوته، وحقق فوزًا غاليًا على ضيفه الاتحاد بهدف دون مقابل، أحرزه "كارلوس جونيور"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة الرياض في افتتاح الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "نيكولاس راميريرز".