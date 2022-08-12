5 ميداليات سعودية في ألعاب التضامن الاسلامي "قونية 2021"

ونال الرباع السعودي منصور آل سليم، ذهبية الخطف وفضيتَي النتر والمجموع لمنافسات وزن 55 كجم، حيث توجه سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة الإسلامية، وجاء تحقيق آل سليم للميداليات، بعد أن رفع 115 كجم في الخطف، و137 كجم في النتر، و252 نقطة في المجموع.