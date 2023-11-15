"رونالدو" يتصدّر قائمةَ أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمة للأهداف

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمةً في الأهداف بعد الجولة الـ13.
وتصدّر نجمُ النصر البرتغالي "كريستيانو رونالدو" القائمةَ كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي مساهمة للأهداف، بإجمالي رصيد 20 هدفًا.
وتواجد بالقائمة في المركز الثاني، المغربي "مراد باتنا" لاعب الفتح، الذي ساهم في "14" هدفًا، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.
واحتلّ المركزَ الثالث كلٌّ من: الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي، والفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد، والصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال؛ حيث نجح كلٌّ منهم في المساهمة في "12" هدفًا.
ويتصدّر حاليًّا جدولَ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، الهلالُ برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 24 نقطة.