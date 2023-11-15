"رونالدو" يتصدّر قائمةَ أكثر لاعبي الدوري السعودي مساهمة للأهداف

ويتصدّر حاليًّا جدولَ ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، الهلالُ برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 24 نقطة.