بالصور.. نيمار يصل الرياض تمهيدًا للالتحاق بنادي الهلال

وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة استعدادًا للانضمام إلى الهلال بعد الانتقال إلى صفوف بطل آسيا السابق قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر النادي صورًا للاعب عبر حسابه الرسمي على منصة (X) "تويتر" سابقًا من داخل صالة الوصول لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهو يرتدي وشاح الهلال، معلقًا عليها: "التاريخي نيمار في الرياض".
وكان في استقبال نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان السابق عدد كبير من أنصار ومشجعي الهلال في مطار الملك خالد بالرياض.
ووجّه النجم البرازيلي من داخل الطائرة رسالة لجماهير الهلال عبر مقطع فيديو، نشره النادي عبر صفحته على منصة "إكس"، قال فيها: "مرحبًا يا مشجعي الهلال، هيا بنا إلى الرياض، أراكم قريبًا".
وأعلن نادي الهلال يوم الثلاثاء الماضي رسميًّا ضم نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ووصلت قيمة صفقة اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى أكثر من 98 مليون دولار، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".