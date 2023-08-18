بالصور.. نيمار يصل الرياض تمهيدًا للالتحاق بنادي الهلال

وأعلن نادي الهلال يوم الثلاثاء الماضي رسميًّا ضم نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ووصلت قيمة صفقة اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى أكثر من 98 مليون دولار، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".