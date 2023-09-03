رونالدو وفيرمينيو وحمدالله يتنافسون على جائزة الأفضل في آسيا.. خلال شهر أغسطس

ظهر فريق الأهلي بصورة مغايرة هذا الموسم في الدوري السعودي بعد غياب، نتيجة هبوطه الموسم قبل الماضي؛ حيث برز في صفوفه العديد من النجوم العالميين؛ من بينهم البرازيلي روبرتو فيرمينيو الذي سجل 3 أهداف في شهر أغسطس كانت في الجولة الأولى أمام الحزم، كما ساهم في صناعة العديد من الأهداف الأخرى التي سجلها الفريق.