رونالدو وفيرمينيو وحمدالله يتنافسون على جائزة الأفضل في آسيا.. خلال شهر أغسطس

اختار الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم ثلاثةَ لاعبين ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين، ضمن قائمة أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر أغسطس.
ووفقًا لموقع الاتحاد الآسيوي الإلكتروني: يتنافس نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله، وهداف الأهلي البرازيلي فيرمينو؛ على جائزة أفضل لاعب في غرب القارة الآسيوية عن شهر أغسطس 2023.
وفتح الاتحادُ القاري بابَ التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير؛ أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.
ورشّح الاتحادُ الآسيوي للفوز بالجائزة عن شهر أغسطس، كلًّا من: كريستيانو رونالدو "النصر السعودي"، عبدالرزاق حمدالله "الاتحاد السعودي"، روبرتو فيرمينيو "الأهلي السعودي"، يوسف نياكاتي "بني ياس الإماراتي"، ياسين براهيمي "الغرافة القطري"، أنس العوضات "الوحدات الأردني"، حمزة عيسى "ثقافي طولكرم الفلسطيني"، الحاج مالك "الأنصار اللبناني".
استمرّت الآلة التهديفية لنجم فريق النصر كريستيانو رنالدو الذي يتصدّر حاليًّا ترتيب هدّافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف، بعد أن سجّل خلال الشهر الماضي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الفتح، وهدفين في مرمى الشباب، كما قاد فريقه إلى الفوز ببطولة الأندية العربية "كأس الملك سلمان" حينما سجل هدفين في شباك الهلال خلال المباراة النهائية.
لعب عبدالرزاق حمدالله دورًا بارزًا في صدارة الاتحاد لمسابقة الدوري السعودي حتى نهاية شهر أغسطس، حينما سجل هدفًا في الرائد خلال الجولة الأولى، وآخر في مرمى الطائي في الجولة الثانية، وهدفين في مرمى الرياض في الجولة الثالثة ليكون أكثر لاعبي الاتحاد تسجيلًا للأهداف وينافس بقوة على صدارة هدافي المسابقة حتى الآن.
ظهر فريق الأهلي بصورة مغايرة هذا الموسم في الدوري السعودي بعد غياب، نتيجة هبوطه الموسم قبل الماضي؛ حيث برز في صفوفه العديد من النجوم العالميين؛ من بينهم البرازيلي روبرتو فيرمينيو الذي سجل 3 أهداف في شهر أغسطس كانت في الجولة الأولى أمام الحزم، كما ساهم في صناعة العديد من الأهداف الأخرى التي سجلها الفريق.
وأشار الاتحاد الآسيوي في موقعه الإلكتروني إلى أن التصويت سيستمرّ لغاية يوم الخميس 7 سبتمبر، عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية.