"صائد الكبار" يتربّص بالهلال.. والشباب يسعى لعبور الخليج

وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الأحد بإقامة 5 مباريات، تجمع فريق الباطن بأبها على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وفي المواجهة الثانية يستضيف فريق النصر نظيره الفيحاء على ملعب مرسول بارك في الرياض، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يحلّ فريق التعاون ضيفًا على الاتفاق، وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء يحلّ ضمك ضيفًا على العدالة، وفي ختام مباريات الجولة يستقبل فريق الاتحاد ضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.