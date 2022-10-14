"صائد الكبار" يتربّص بالهلال.. والشباب يسعى لعبور الخليج

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، غدًا السبت، من جديد، مع انطلاق الجولة الثامنة بـ3 مواجهات؛ ففي حائل يستضيف فريق الطائي نظيره الهلال على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، فيما يلتقي فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء بنظيره الرائد، وفي الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد يستضيف فريق الشباب نظيره الخليج.
وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الأحد بإقامة 5 مباريات، تجمع فريق الباطن بأبها على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، وفي المواجهة الثانية يستضيف فريق النصر نظيره الفيحاء على ملعب مرسول بارك في الرياض، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يحلّ فريق التعاون ضيفًا على الاتفاق، وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء يحلّ ضمك ضيفًا على العدالة، وفي ختام مباريات الجولة يستقبل فريق الاتحاد ضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.