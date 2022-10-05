صدارة الشباب في خطر أمام الرائد.. وانتفاضة الاتفاق تزعج الهلال

يفتتح فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الوحدة اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين السعودي، وذلك عند الساعة الـ6:30 مساء، حين يلتقي الفريقان على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.