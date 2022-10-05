رياضة

صدارة الشباب في خطر أمام الرائد.. وانتفاضة الاتفاق تزعج الهلال

الليلة في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن
صدارة الشباب في خطر أمام الرائد.. وانتفاضة الاتفاق تزعج الهلال
أحمد سرور
أحمد سرور

يفتتح فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الوحدة اليوم الخميس منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين السعودي، وذلك عند الساعة الـ6:30 مساء، حين يلتقي الفريقان على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل يحل الخليج ضيفًا على نظيره الطائي عند الساعة الـ6:30 مساء.

ويلتقي الباطن نظيره ضمك عند الساعة التاسعة مساء على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

وفي الدمام يستضيف الاتفاق نظيره الهلال على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الساعة التاسعة مساء.

وفي اللقاء الأخير يحل الرائد ضيفًا على نظيره الشباب عند الساعة التاسعة مساء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين

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