ناديان سعوديان مهتمان بالتعاقد مع الروماني "ريجيكامف"

كشفت صحيفة "Gazeta Sporturilor" عن وجود ناديين سعوديين مهتمين بالتعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامف، مدرب يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً للصحيفة الرومانية فإن ناديين بالدوري السعودي مهتمان بريجيكامف، كما أنهما على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقده للنادي الروماني، والبالغ 300 ألف يورو.
وشدد الموقع على أن المدرب الذي تم تعيينه في يوليو الماضي، سيغادر بعد 7 مباريات فقط، وسيتوجه للتدريب مرة أخرى في السعودية.
وسبق للمدرب الروماني البالغ من العمر 47 عاماً، خوض عدة تجارب في السعودية، إذ درب الهلال في 2015، كما تولى قيادة الأهلي الفنية في 2021.
ودرب لورينت ريجيكامف العديد من الأندية أبرزها: ستيوا بوخارست، ليتكس لوفتش البلغاري، والوحدة والوصل الإماراتيان.