اليوم التجربة الأولى لـ "مانشيني".. الأخضر يواجه كوستاريكا "وديًا" في نيوكاسل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس، استعداداته لمواجهة منتخب كوستاريكا وديًا، اليوم الجمعة، على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر تدريبهم تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق جملاً تكتيكية متنوعة في الحالة الهجومية والدفاعية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "رياض شراحيلي" في الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران يوم أمس.