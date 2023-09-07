اليوم التجربة الأولى لـ "مانشيني".. الأخضر يواجه كوستاريكا "وديًا" في نيوكاسل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس، استعداداته لمواجهة منتخب كوستاريكا وديًا، اليوم الجمعة، على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.