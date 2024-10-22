"الوعيل" لـ «سبق»: المشهد الهلالي متكامل و"خيسوس" يمثّل العمود الفقري للفريق

وقال "الوعيل"؛ في تصريحاتٍ خصَّ بها "سبق": "أتحدث عن تكاملية المشهد الأزرق، فالهلال اليوم يعيش أفضل حالاته الإدارية والفنية، وعناصرياً بات فريقاً لا يضاهيه آخر، بل بات يختلق روح المنافسة بعد تفوقه البارز أخيراً".