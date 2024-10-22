"الوعيل" لـ «سبق»: المشهد الهلالي متكامل و"خيسوس" يمثّل العمود الفقري للفريق

تغنى الإعلامي مشعل الوعيل؛ بالأداء الجيد الذي يقدّمه الهلال منذ الموسم الماضي، إذ وصف المشهد داخل جدران الزعيم، بأنه مشهدٌ تكامليٌّ.
ونجح الموج الأزرق في التغلب على العين الإماراتي، أمس، بنتيجة 5 / 4، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال "الوعيل"؛ في تصريحاتٍ خصَّ بها "سبق": "أتحدث عن تكاملية المشهد الأزرق، فالهلال اليوم يعيش أفضل حالاته الإدارية والفنية، وعناصرياً بات فريقاً لا يضاهيه آخر، بل بات يختلق روح المنافسة بعد تفوقه البارز أخيراً".
وعن توقعاته لمشوار الفريق الموسم الحالي، قال: "استكمالاً لما كان عليه الموسم الماضي الأرجح بأنه سيكون بطلاً لجميع بطولات الموسم بما في ذلك البطولة الآسيوية".
واستكمل قائلاً: "أعتقد أن هناك حالة تكامل هلالي، وأكثر ما قد يؤرق الهلاليين هو مدى قدرة نيمار على الانخراط والانتظام في المجموعة".
وعن تقييمه لما يقدّمه المدير الفني للفريق، البرتغالي خورخي خيسوس؛ قال: "خيسوس يمثل العمود الفقري للمشهد الأزرق".