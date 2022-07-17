كأس العرب للشباب تحط رحالها في منطقة عسير

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، مساء غدٍ الاثنين، اجتماعًا موسعًا برئاسة الأستاذ عبدالله الجنيبي وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المعاونة في البطولة، للوقوف على التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة منافسات البطولة يوم الأربعاء المقبل والتي تستمر إلى السادس من أغسطس القادم.
وسيعقب ذلك، الاجتماع التنسيقي التحضيري مع ممثلي المنتخبات يوم الثلاثاء القادم، ومن ثم ستعقد المؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات للحديث عن آخر الاستعدادات قبل انطلاقة المنافسات.
وتعد بطولة كأس العرب للشباب 2022 في نسختها الثامنة، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم الموسم الحالي 2022 / 2023، والتي يشارك فيها 18 منتخبًا عربيًا، وهم منتخبات، السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات والعراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، حيث مازالت المنتخبات تتوافد إلى مدينة أبها، إذ وصل المنتخب اليمني، تلاه وصول منتخب المغرب، بعدما وصل قبل ذلك منتخبا السودان وليبيا، إلى جانب المنتخب السعودي الذي يقيم حاليًا معسكرًا في مدينة أبها، وسيتواصل توافد بقية المنتخبات خلال اليومين القادمين.
وكانت النسخة الأولى، أقيمت في المغرب عام 1983 وتوج بلقبها منتخب العراق بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب السعودية، الذي فاز بالنسخة التالية (الثانية) مباشرة بعد عامين على حساب منتخب الجزائر في العاصمة الجزائر عام 1985، بينما أقيمت النسخة الثالثة في العراق وتوج بها منتخب المغرب عام 1989 على حساب منتخب العراق، وحافظ المنتخب المغربي على اللقب في 2011 عندما فاز على المنتخب السعودي في نهائي النسخة الرابعة، فيما أقيمت النسخة الخامسة في الأردن عام 2012، وفاز بها منتخب تونس بعد أن كسب المنتخب السعودي، بينما توج منتخب السنغال بطلاً للنسخة السادسة التي أقيمت في السعودية عام 2020 بعد فوزه على منتخب تونس في النهائي، في حين ظفر بلقب النسخة السابعة التي أقيمت في مصر العام الماضي 2021، المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.
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