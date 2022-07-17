كأس العرب للشباب تحط رحالها في منطقة عسير

وكانت النسخة الأولى، أقيمت في المغرب عام 1983 وتوج بلقبها منتخب العراق بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب السعودية، الذي فاز بالنسخة التالية (الثانية) مباشرة بعد عامين على حساب منتخب الجزائر في العاصمة الجزائر عام 1985، بينما أقيمت النسخة الثالثة في العراق وتوج بها منتخب المغرب عام 1989 على حساب منتخب العراق، وحافظ المنتخب المغربي على اللقب في 2011 عندما فاز على المنتخب السعودي في نهائي النسخة الرابعة، فيما أقيمت النسخة الخامسة في الأردن عام 2012، وفاز بها منتخب تونس بعد أن كسب المنتخب السعودي، بينما توج منتخب السنغال بطلاً للنسخة السادسة التي أقيمت في السعودية عام 2020 بعد فوزه على منتخب تونس في النهائي، في حين ظفر بلقب النسخة السابعة التي أقيمت في مصر العام الماضي 2021، المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.

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