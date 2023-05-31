تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.. اختتام المرحلة الخامسة من برنامج اكتشاف المواهب بمدينة عرعر

اختتمت المرحلة الخامسة من برنامج اكتشاف المواهب والتي أقيمت بمدينة عرعر، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في الإدارة الفنية، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وشهد المهرجان الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، مشاركة أكثر من 140 لاعباً و96 لاعبة تحت إشراف عددٍ من المدربين والمدربات، ليصل إجمالي مدة البرنامج التدريبي إلى 4 ساعات.
وفي ختام المهرجان تم تكريم المشاركين بهدايا تذكارية، فيما سيتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات وذلك لإلحاقهم بمركز التدريب الإقليمي في عرعر من أجل صقل مواهبهم عبر برامج احترافية تم وضعها بما يتناسب مع مسار تطوير المواهب والذي يمثل أحد ركائز إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
ومن المقرر أن يقام المهرجان السادس في منطقة حائل في 20 سبتمبر المقبل، على أن تعقبه 10 مهرجانات في كل من أبها، الباحة، حائل، الطائف، تبوك، الجوف، الدمام، جدة، المدينة المنورة والرياض.
يذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 سنوات، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عاماً.