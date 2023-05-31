تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.. اختتام المرحلة الخامسة من برنامج اكتشاف المواهب بمدينة عرعر

ومن المقرر أن يقام المهرجان السادس في منطقة حائل في 20 سبتمبر المقبل، على أن تعقبه 10 مهرجانات في كل من أبها، الباحة، حائل، الطائف، تبوك، الجوف، الدمام، جدة، المدينة المنورة والرياض.