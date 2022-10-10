في دوري روشن.. الهلال والشباب "حبايب"

خرج فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الهلال بهدف دون مقابل، جاء بقذيفة من قدم موسى ماريغا عند الدقيقة الـ21.
وكان حارس الهلال عبدالله المعيوف قد تألق في هذا الشوط بعد أن تصدى لتسديدتَيْ لاعبَيْ الشباب (سانتي مينا وجونيور).
وفي الشوط الثاني أضاع مهاجم الهلال "إيغالو" ركلة جزاء لفريقه عند الدقيقة الـ54 بعد تصدي حارس الشباب "كيم" للكرة؛ ليعاقبهم "جونيور" بهدف التعادل للشباب عند الدقيقة الـ56 بمقصية رائعة، اكتفى المعيوف بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.
وبتلك النتيجة بقي الشباب متربعًا على الصدارة برصيد 19 نقطة، والهلال في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.