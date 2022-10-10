في دوري روشن.. الهلال والشباب "حبايب"

خرج فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.