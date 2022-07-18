"الأهلي" يتعاقد مع إبراهيم الزبيدي لموسم واحد

أعلن نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي؛ تمهيدًا للانضمام لصفوفه الموسم المقبل في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الطائي.
إبراهيم الزبيدي البالغ من العمر 32 عاماً كان قد تدرج في الدرجات السنية في الوحدة السعودي حتى وصل للفريق الأول، ثم لعب في النصر خلال الفترة من 2013 حتى 2016.
وانتقل الزبيدي إلى نجران بعد ذلك لفترة 4 أشهر تقريباً، ثم انضم لصفوف التعاون في صيف عام 2016 وكان من العناصر الأساسية في صفوف الفريق القيصمي، قبل أن ينتقل في الانتقالات الصيفية الماضية إلى الطائي.
وهبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله السلبي مع نظيره الشباب، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان أهلي جدة بحاجة إلى تحقيق الانتصار في مباراته أمام الشباب، ولكنه فشل في تحقيق تلك النتيجة ليهبط الفريق لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.