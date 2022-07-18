"الأهلي" يتعاقد مع إبراهيم الزبيدي لموسم واحد

وانتقل الزبيدي إلى نجران بعد ذلك لفترة 4 أشهر تقريباً، ثم انضم لصفوف التعاون في صيف عام 2016 وكان من العناصر الأساسية في صفوف الفريق القيصمي، قبل أن ينتقل في الانتقالات الصيفية الماضية إلى الطائي.