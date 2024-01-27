"سبق" ترصد سوقًا سوداء لبيع تذاكر مباراة السعودية وكوريا

اقتحمت تذاكر مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في اللقاء المرتقب الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024 المقامة في قطر، السوق السوداء، حيث رصدت "سبق" تداولها من خلال منصات شهيرة بأسعار مرتفعة، مستغلين أهمية اللقاء إذ قفزت إلى ما يقارب نحو 1100 دولار في بعض المواقع.
وكشفت تقارير عن بيع تذاكر اللقاء بالكامل قبل المواجهة بأيام وذلك بعد طرحها مباشر، ما دفع البعض إلى عرضها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ورصدت "سبق” أيضًا قيام البعض بعرض تذاكر بقيمة 400 ريال للتذكرة مع تسليمها يدًا بيد فيما عرضها آخرون من دون ذكر القيمة وطلبوا ممن يرغب التواصل من خلال الخاص للتفاوض معهم.
وقد تتحول التذاكر في السوق السوداء إلى مصدر لعمليات النصب والاحتيال من خلال الطلب على الدخول لروابط ملغومة ينشأها محتالون مستغلون للأحداث سواء الرياضية أو غيرها.
يُشار إلى أن الأخضر سيكون في مهمة ضد منتخب كوريا الجنوبية وصيف المجموعة الخامسة من أجل العبور إلى ربع النهائي ومواصلة الطريق نحو تحقيق حلم الجماهير في الفوز بكأس آسيا وهو اللقب الغائب منذ نسخة 1996.