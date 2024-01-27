"سبق" ترصد سوقًا سوداء لبيع تذاكر مباراة السعودية وكوريا

اقتحمت تذاكر مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في اللقاء المرتقب الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2024 المقامة في قطر، السوق السوداء، حيث رصدت "سبق" تداولها من خلال منصات شهيرة بأسعار مرتفعة، مستغلين أهمية اللقاء إذ قفزت إلى ما يقارب نحو 1100 دولار في بعض المواقع.