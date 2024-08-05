نصف نهائي أولمبياد باريس: فرنسا تعبر للنهائي على حساب مصر

تأهَّل المنتخب الفرنسي (صاحب الأرض والجمهور) للمباراة النهائية في أولمبياد باريس 2024 على حساب المنتخب المصري.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الدور نصف النهائي بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف.
وانتهى شوطا المباراة الأصليان بتعادل المنتخبين إيجابيًّا بهدف لكل منتخب، وكان المنتخب المصري البادئ بالتسجيل عن طريق محمود صابر.
وقبل نهاية الشوط الثاني تعادل المنتخب الفرنسي بهدف للاعبه ماتيتا قبل أن يلجأ المنتخبان للوقت الإضافي.
وفي شوط المباراة الإضافي الأول سجل المنتخب الفرنسي الهدف الثاني عن طريق اللاعب نفسه ماتيتا قبل أن يصيف مايكل أرليز الهدف الثالث للفرنسيين.
يُذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب المنتخب المصري عمر فايد في الدقيقة الثانية من بداية شوط المباراة الإضافي الأول.