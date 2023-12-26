تعرّف على أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 لـ"دوري روشن"

واختارت اللجنة هدف البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال أمام أبها، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (7/0)، وهدف البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر في مباراة فريقه أمام الاتفاق التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3/1)، وهدف الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب ضمك أمام نظيره الطائي بالمباراة التي انتهت بفوز ضمك بنتيجة (3/0)، كأجمل 3 أهداف في الجولة.