تعرّف على أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 لـ"دوري روشن"

أعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 بحسب اختيارات اللجنة الفنية.
واختارت اللجنة هدف البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال أمام أبها، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (7/0)، وهدف البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر في مباراة فريقه أمام الاتفاق التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3/1)، وهدف الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب ضمك أمام نظيره الطائي بالمباراة التي انتهت بفوز ضمك بنتيجة (3/0)، كأجمل 3 أهداف في الجولة.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.