الخميس: قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024.. الأخضر في المستوى الثاني

1 إلى 8: اليابان، إيران، أوزبكستان، تايلاند، طاجيكستان، إندونيسيا، الكويت، فيتنام

9 إلى 16: السعودية، العراق، البحرين، الصين تايبيه، تركمانستان، لبنان، كوريا الجنوبية، ميانمار

17 إلى 24: أفغانستان، قرغيزستان، ماليزيا، أستراليا، فلسطين، هونغ كونغ، الصين، تيمور الشرقية، نيبال

25 إلى 28 + 3 من دون تصنيف: كمبوديا، جزر المالديف، منغوليا، بروناي دار السلام + الصين، الهند، ماكاو