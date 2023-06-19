الخميس: قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024.. الأخضر في المستوى الثاني

تُقام يوم الخميس القادم، 22 يونيو 2023، مراسم القرعة الرسمية لتصفيات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2024، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشارك في هذه التصفيات ما مجموعه 31 منتخبًا، حيث تُقام المباريات خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2023، ضمن منافسة من أجل التأهل إلى نهائيات النسخة الـ17 من البطولة القارية، وسيتم تحديد التواريخ الدقيقة لاحقًا.
سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ثماني مجموعات من خلال القرعة، حيث ستكون هناك سبع مجموعات تتألف كل منها من أربعة منتخبات، في حين تضم آخر مجموعة ثلاثة منتخبات.
وتُقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحد، وتتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة وأفضل سبعة منتخبات تحتل الوصافة في جميع المجموعات إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات لعام 2024.
وتنضم هذه المنتخبات الـ15 إلى المنتخب المُضيف، والذي سيتم تحديده في وقت لاحق، والذي سيحصل على بطاقة التأهل التلقائي، لتشكيل الممثلين النهائيين للبطولة.
وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات استنادًا إلى تصنيف كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، حيث جاءت المنتخبات التي لم تشارك في تلك البطولة ضمن التصنيف الأدنى.
وتعد جميع المباريات الخاصة بالمنتخب المُضيف، إذا ما قرر المشاركة في التصفيات لاحقًا، كمباريات ودية ولن يتم احتسابها عند حساب ترتيب الفرق في المجموعات.
وللمرة الأولى منذ عام 2008، ستنظم التصفيات من دون تطبيق مبدأ التقسيم الجغرافي، وفقًا لقرار لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وسوف يتم وضع المنتخبات الثمانية التي تستضيف المجموعات خلال التصفيات - البحرين والصين تايبيه وإندونيسيا وقرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان - في مجموعات مُنفصلة في بداية القرعة، وفيما يلي تصنيف المنتخبات المشاركة كاملة في القرعة:
1 إلى 8: اليابان، إيران، أوزبكستان، تايلاند، طاجيكستان، إندونيسيا، الكويت، فيتنام
9 إلى 16: السعودية، العراق، البحرين، الصين تايبيه، تركمانستان، لبنان، كوريا الجنوبية، ميانمار
17 إلى 24: أفغانستان، قرغيزستان، ماليزيا، أستراليا، فلسطين، هونغ كونغ، الصين، تيمور الشرقية، نيبال
25 إلى 28 + 3 من دون تصنيف: كمبوديا، جزر المالديف، منغوليا، بروناي دار السلام + الصين، الهند، ماكاو
- المستوى الأول: اليابان، إيران، الكويت، فيتنام
- المستوى الثاني: السعودية، العراق، تركمانستان، لبنان، كوريا الجنوبية، ميانمار
- المستوى الثالث: أفغانستان، ماليزيا، أستراليا، فلسطين، هونغ كونغ، الصين، تيمور الشرقية، نيبال
- المستوى الرابع: كمبوديا، المالديف، بروناي دار السلام، الصين، الهند، ماكاو
- وعاء المنتخبات المُضيفة: البحرين، الصين تايبيه، إندونيسيا، قرغيزستان، منغوليا، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان
ويُشار إلى أن اليابان هي حاملة اللقب الحالية، بعد أن حصدت لقبها الرابع في النسخة السابقة عام 2022، عقب فوزها على إيران البطل 12 مرة - وهي الفريق الآخر الوحيد الذي فاز بلقب البطولة، لتنهي اليابان انتظارًا دام ثماني سنوات.