الآسيوي يختار نادي الاتحاد السعودي ضمن قائمة أبرز الأندية في منطقة غرب آسيا

وحقق الاتحاد العلامة الكاملة بفوزه خلال الشهر الماضي بعد أن فاز على الخليج 3-0 وعلى النصر 1-0 وعلى الفتح 5-1، وهو ما ساهم في تصدره الترتيب العام لمسابقة الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 50 نقطة في نهاية شهر مارس، متقدماً على النصر بفارق نقطة وحيدة.