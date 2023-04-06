الآسيوي يختار نادي الاتحاد السعودي ضمن قائمة أبرز الأندية في منطقة غرب آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الاتحاد السعودي في قائمة أبرز الأندية التي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية في منطقة غرب آسيا خلال شهر مارس 2023م.
ووقع الاختيار لهذا الشهر على أندية: الاتحاد السعودي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والدحيل القطري، وعمان العماني، وجبل المكبر الفلسطيني، بالإضافة للمحرق البحريني.
وحقق الاتحاد العلامة الكاملة بفوزه خلال الشهر الماضي بعد أن فاز على الخليج 3-0 وعلى النصر 1-0 وعلى الفتح 5-1، وهو ما ساهم في تصدره الترتيب العام لمسابقة الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 50 نقطة في نهاية شهر مارس، متقدماً على النصر بفارق نقطة وحيدة.
ويستمر التصويت لغاية يوم السبت المقبل.