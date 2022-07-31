أخضر الشاطئية يخسر ودّيّته الأولى في معسكر أذربيجان

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأحد، مبارياته الودية الأولى التي جمعته بمنتخب أذربيجان، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب باكو الشاطئي.
وتأتي هذه الودية ضمن برنامج "الأخضر"، في معسكره الحالي المقام في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، والذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة.
وعمد المدير الفني للمنتخب بقيادة "البرازيلي" جوجا زلوكوفيك، في المباراة الودّيّة لإشراك أغلب اللاعبين بهدف تدويرهم وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.
هذا وسيخوض "أخضر الشاطئية"، غدًا "الاثنين"، المباراة الودية الثانية مع منتخب أذربيجان على ملعب باكو الشاطئي.