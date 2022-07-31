أخضر الشاطئية يخسر ودّيّته الأولى في معسكر أذربيجان

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأحد، مبارياته الودية الأولى التي جمعته بمنتخب أذربيجان، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب باكو الشاطئي.