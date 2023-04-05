في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة ضمن الدوري الإنجليزي .. "نيوكاسل" يعزز مركزه الثالث بخماسية وست هام يونايتد

بهذه النتيجة حافظ نيوكاسل على المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدمًا على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف في حين توقف رصيد وست هام عند النقطة 27 في المركز الخامس عشر.