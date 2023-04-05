في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة ضمن الدوري الإنجليزي .. "نيوكاسل" يعزز مركزه الثالث بخماسية وست هام يونايتد

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا عريضًا على حساب مستضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف مساء يوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
تناوب على تسجيل خماسية نيوكاسل كلٌ من كاليوم ويلسون ثنائية 6، 46، والبرازيلي جولينتون 13، 90 والبديل السويدي أليكسندر إيساك 82 فيما سجل الفرنسي كورت زوما الهدف الوحيد لفريق وست هام يونايتد وذلك في الدقيقة 40.
بهذه النتيجة حافظ نيوكاسل على المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدمًا على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف في حين توقف رصيد وست هام عند النقطة 27 في المركز الخامس عشر.