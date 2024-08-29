في الوقت القاتل و بـ"عوار".. الاتحاد يلتهم "السكري"

حول فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز ثمين 2 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السلوفيني "إيفان كروزلياك".