في الوقت القاتل و بـ"عوار".. الاتحاد يلتهم "السكري"

حول فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز ثمين 2 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السلوفيني "إيفان كروزلياك".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وسط محاولات اتحادية جادة عن طريق موسى دياب تارة وأخرى عن طريق "بنزيما"، في الدقيقتين 20 ،25.
فيما كانت ردة فعل التعاون عن طريق تسديدة موسى بارو، في "د30"، التي ضلت طريق مرمى الاتحاد.
وفي الشوط الثاني بادر التعاون في زيارة العميد، عن طريق "موسى بارو" بقذيفة لا تصد و لاترد "كأجمل أهداف الجولة " في "د59".
وفي "د70" عدل قائد الاتحاد "بنزيما" النتيجة لفريقه بكرة من كعب القدم بطريقة الكبار الرائعة.
وفي الوقت بدلاً من الضائع ارتكب مدافع التعاون "عون السلولي" المحظور بارتكابه ركلة جزاء لصالح الاتحاد " وخرج على إثر ذلك بالبطاقة الحمراء"، نفذها "حسام عوار" كهدف ثانٍ للاتحاد في "د90+7" كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة السادسة فيما بقي التعاون بـ 3 نقاط.