بعثة الفيحاء تصل للنمسا تأهباً لانطلاق الاستعدادات للموسم المقبل

وصلت قبل قليل بعثة فريق الفيحاء إلى مقر المعسكر الإعدادي بمدينة هال إن تيرول النمساوية، استعدادًا لبدء التحضيرات للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.
حيث يجري الفريق أولى الحصص التدريبية مساء اليوم الجمعة، إذ يطمح المدير الفني فوك رازوفيتش في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فنيًا وبدنيًا بشكل مميز في معسكر النمسا، أملًا في التألق بالموسم المقبل.
وضمت القائمة 21 لاعبًا، بينهم أربعة أجانب فقط هم الحارس الصربي فلاديمير ستيكوفيتش، ولاعب خط الوسط المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي، والمحور البرازيلي ريكاردو ريلر، وصانع الألعاب اليوناني باناغيوتيس تاختسيديس.
واشتملت القائمة على الصفقات الستة المحلية التي ضمها الفيحاء خلال الميركاتو الحالي وهم: الحارس فيصل مسرحي، والمهاجم محمد مجرشي، ولاعب خط الوسط خالد كعبي، والمحور سعود زيدان، والظهير أسامة الخلف، والظهير عبدالله الشامخ.
وسيمتد المعسكر لمدة 21 يومًا يخوض خلالها الفريق أربع وديات، بجانب حصص تدريبية صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب الصربي فوك رازفويتش.