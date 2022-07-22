بعثة الفيحاء تصل للنمسا تأهباً لانطلاق الاستعدادات للموسم المقبل

حيث يجري الفريق أولى الحصص التدريبية مساء اليوم الجمعة، إذ يطمح المدير الفني فوك رازوفيتش في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فنيًا وبدنيًا بشكل مميز في معسكر النمسا، أملًا في التألق بالموسم المقبل.