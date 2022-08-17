الدمام تحتضن معسكر أخضر الصالات.. استعداداً لبطولة كأس آسيا

وكان المدير الفني للأخضر، الإسباني أندرو بلازا أعلن أسماء اللاعبين الذي تم استدعاؤهم لهذا التجمع والبالغ عددهم 21 لاعبًا وهم: محمد فلمبان، عبدالرحمن الحمدان، خالد الجبيري، بدر الشهري، بلال بوده، جهاد رماني، راكان الخليل، فارس المديهش، نواف العتيبي، محمد العتيبي، معاذ التميمي، مهند أكرم، هشام فلمبان، عبدالرحمن الهويمل، محمد الحربي، عمر الغامدي، الوليد الحربي، جار الله صويع، عبدالله دشوق، عبدالعزيز آل دبل وسلمان الرشيدي.