100 نزال وأكثر.. انطلاق ثاني بطولات المناطق لـ"كیك بوكسینغ" بالمملكة

تنطلق اليوم الجمعة، ثاني بطولات المناطق لرياضة الملاكمة والركل في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "كیك بوكسینغ" في مدينة الدمام، فيما كان قد أقام الاتحاد بطولات في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية (المنطقة الغربية - المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقیة)، كما ستتضمن تكريم الشركاء والخبراء، إضافةً إلى المشاركين من اللاعبين والمدربين والحكام، وستحتوي البطولات على أكثر من 100 نزال.