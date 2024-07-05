100 نزال وأكثر.. انطلاق ثاني بطولات المناطق لـ"كیك بوكسینغ" بالمملكة

تنطلق اليوم الجمعة، ثاني بطولات المناطق لرياضة الملاكمة والركل في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للملاكمة والركل "كیك بوكسینغ" في مدينة الدمام، فيما كان قد أقام الاتحاد بطولات في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية (المنطقة الغربية - المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقیة)، كما ستتضمن تكريم الشركاء والخبراء، إضافةً إلى المشاركين من اللاعبين والمدربين والحكام، وستحتوي البطولات على أكثر من 100 نزال.
تأتي هذه البطولات ضمن استراتيجية الاتحاد والتي تتضمن على برامج تُعنى في صناعة الأبطال وتحقيق التميز الرياضي الذي یسھم في تحقيق النجاحات، وتمثيل المملكة إقليمياً ودولياً، وتقديم كل ما يسهم في تطوير كفاءات الممارسين الرياضيين في المملكة العربية السعودية.
كما قدم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل موسماً رياضياً متميزاً خلال العام الماضي، حيث عمل على إقامة بطولتين محليتين، وثلاثة مشاركات دولية، وثلاثة معسكرات محلية، بالإضافة إلى العديد من الدورات وورش العمل التثقيفية.