أهداف جونيور وسانتوس وبن دبكة.. الأفضل في الجولة الـ15 من دوري روشن

ووقع اختيار الفريق الفني للجوائز لدوري المحترفين، والذي يضم كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف النجم البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب في شباك ضمك، الذي سجّله بلمسة فنية مميزة بعد أن هيّأ الكرة لنفسه ليسددها في شباك مصطفى زغبة.