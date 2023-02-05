أهداف جونيور وسانتوس وبن دبكة.. الأفضل في الجولة الـ15 من دوري روشن

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي.
ووقع اختيار الفريق الفني للجوائز لدوري المحترفين، والذي يضم كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف النجم البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب في شباك ضمك، الذي سجّله بلمسة فنية مميزة بعد أن هيّأ الكرة لنفسه ليسددها في شباك مصطفى زغبة.
واختارت اللجنة أيضًا هدف فيتينيو سانتوس لاعب الاتفاق بمرمى العدالة، الذي منح فريقه نقاط المباراة بعد أن ترجم هجمة منظمة نفذها زملاؤه لم يتوانَ في إيداعها الشباك.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم الفتح الجزائري سفيان بن دبكة في مرمى النصر، الذي سجله على الطاير بطريقة جميلة عجز الحارس الأرجنتيني أجوستين روسي عن صدها لتعانق الشباك.