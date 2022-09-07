كأس العالم قطر 2022 يشهد انطلاقة جديدة لمهرجان الفيفا للمشجعين

وأوضح الذوادي أن المهرجان سيشكل مَعلَمًا رئيسيًّا في النسخة الأولى من البطولة التاريخية في العالم العربي والمنطقة. وسيحظى المشجعون عند قدومهم إلى البلاد في نوفمبر المقبل بطيب الترحاب والاستمتاع بمنافسات مشوقة، كما سيجدون العديد من خيارات التسلية والترفيه الممتعة بانتظارهم، وأعرب عن تطلعه للترحيب بالعالم على أرض قطر، مع بقاء نحو 70 يومًا على انطلاق صافرة البداية لمباراة الافتتاح في استاد البيت.