كأس الملك .. نهائي مبكر يجمع الهلال والاتحاد في ربع النهائي

وأكمل فريق الجبلين الممثل الوحيد للأندية دوري الدرجة الأولى في البطولة قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية عقب إقصائه فريق الاتفاق مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات دور الـ16 من البطولة لينضم بذلك إلى أندية الهلال (حامل اللقب) الاتحاد، الشباب، التعاون ، القادسية، الرائد، الفيحاء.