كأس الملك .. نهائي مبكر يجمع الهلال والاتحاد في ربع النهائي

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عن نهائي مبكر يجمع بين الهلال والاتحاد.
وأُقيمت مساء اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية من النسخة الـ50 لأغلى البطولات السعودية (أغلى الكؤوس) في مقر البنك الأهلي في العاصمة الرياض.
وأكمل فريق الجبلين الممثل الوحيد للأندية دوري الدرجة الأولى في البطولة قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية عقب إقصائه فريق الاتفاق مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات دور الـ16 من البطولة لينضم بذلك إلى أندية الهلال (حامل اللقب) الاتحاد، الشباب، التعاون ، القادسية، الرائد، الفيحاء.
و كانت آلية قرعة دور ربع النهائي من بطولة (أغلى الكؤوس) مفتوحة ودون تحديد المستويات بين الفرق الثمانية.
الشباب× الفيحاء
الرائد × الجبلين
الهلال× الاتحاد
التعاون× القادسية
وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات المحلية وتوج فيها تاريخيًا 10 أبطال الأهلي، الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الفيصلي والتعاون.
يُشار إلى أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا.