في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.. أكثر من 500 متطوع سعودي

كشف مدير عام التخطيط الاستراتيجي في وزارة الرياضة حماد البلوي، عن تواجد أكثر من 500 متطوع سعودي في بطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر خلال شهر نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدوري السادس للقطاع الرياضي الذي عُقد أمس في مقر الوزارة بالرياض، للحديث حول الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022؛ مبينًا أن تواجد المتطوعين في المونديال يأتي ضمن برنامج تبادل المعرفة والتطوع الذي يضم كذلك أكثر من 10 جهات حكومية وأكثر من 20 موظفًا؛ لافتًا النظر إلى أهمية أن يتوفر لدى المشجع الذي سيذهب إلى الدوحة تذكرة المباراة وجواز السفر وبطاقة "هيا".
بدوره أوضح المدير التنفيذي لإدارة دعم القرار في الهيئة السعودية للسياحة فيصل البلوي: أطلقت الهيئة منصة (حاضرين) التي تضم جميع المعلومات التي تثري رحلة المستفيد بـ8 لغات، إضافة إلى حسابات تواصل اجتماعي لنشر المعلومات التوعوية والإجابة عن الاستفسارات ومعالجة الشكاوى، وكذلك فعاليات سياحية في مختلف مناطق المملكة.
فيما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن الهيئة وفّرت -بشكل مجاني- خدمات النقل الترددي بين منفذيْ سلوى وأبو سمرة على مدار اليوم (24 ساعة) بعدد 55 حافلة، والنقل الترددي بين المطارات بعدد 142 حافلة على مدار اليوم في الرياض وجدة والدمام، وكذلك خدمات النقل التجاري المتمثلة في حافلات من محافظة الأحساء إلى منفذ سلوى، وخدمات تطبيق نقل الركاب بين الدمام والأحساء إلى منفذ سلوى والتي من الممكن أن تمتد إلى داخل دولة قطر.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لمنفذ سلوى في القدوم والمغادرة، وكذلك نقاط التفتيش (الجمارك) ورفع الطاقة الاستيعابية؛ وذلك لاستيعاب الجماهير التي ستمر من المنفذ إلى دولة قطر.
فيما كشف مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في مطارات القابضة أحمد المسيند، أن المشجعين سينطلقون إلى الدوحة من 5 مطارات في المملكة هي: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم)، بما يعادل أكثر من 2300 رحلة مجدولة وترددية خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 24 ديسمبر 2022.
وكشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد القاسم، أن هناك 5000 مشجع سيتم نقلهم إلى قطر عن طريق رابطة الجمهور، وتم اختيارهم من أندية المملكة الـ172؛ مبينًا أنهم سيقدمون تجربة مختلفة للجماهير من خلال تطبيق "قدام" الذي سيوفر جميع الخدمات والتسهيلات المتاحة؛ مشيرًا إلى أن من ضمن الفعاليات التي ستكون متواجدة في الدوحة: البيت السعودي الذي سيقام في منطقة "الدفنة بارك" في كورنيش الدوحة على مساحة 18 ألف متر، ويضم 21 فعالية متاحة للجميع على مدار 12 ساعة يوميًّا لإثراء تجربة المشجعين في المونديال.