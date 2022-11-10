في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.. أكثر من 500 متطوع سعودي

وكشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد القاسم، أن هناك 5000 مشجع سيتم نقلهم إلى قطر عن طريق رابطة الجمهور، وتم اختيارهم من أندية المملكة الـ172؛ مبينًا أنهم سيقدمون تجربة مختلفة للجماهير من خلال تطبيق "قدام" الذي سيوفر جميع الخدمات والتسهيلات المتاحة؛ مشيرًا إلى أن من ضمن الفعاليات التي ستكون متواجدة في الدوحة: البيت السعودي الذي سيقام في منطقة "الدفنة بارك" في كورنيش الدوحة على مساحة 18 ألف متر، ويضم 21 فعالية متاحة للجميع على مدار 12 ساعة يوميًّا لإثراء تجربة المشجعين في المونديال.