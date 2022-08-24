بحضور "الدبل".. الاتفاق يعقد جمعيته العمومية العادية

ونوه الدبل بحرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على عقد الجمعيات العمومية لرفع مستوى الشفافية ولتسيير الأندية وفق منهج مؤسساتي، مؤكدًا سعي نادي الاتفاق لأن يكون في طليعة الأندية التي تكون على تماس مع أعضاء جمعيتها العمومية.