بحضور "الدبل".. الاتفاق يعقد جمعيته العمومية العادية

عقد مجلس إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية للنادي.
وترأس الاجتماع رئيس النادي المهندس خالد الدبل بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وشهد الحضور ممثل فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن البووشل إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية.
وبدأت أعمال الجمعية بكلمة لرئيس النادي شكر خلالها أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا حرص إدارة النادي على عقد الاجتماع سنويًا وهو ما يعاضد القرار الصادر عن وزارة الرياضة.
ونوه الدبل بحرص وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على عقد الجمعيات العمومية لرفع مستوى الشفافية ولتسيير الأندية وفق منهج مؤسساتي، مؤكدًا سعي نادي الاتفاق لأن يكون في طليعة الأندية التي تكون على تماس مع أعضاء جمعيتها العمومية.
وتم خلال الجمعية عرض مخلص التقرير السنوي للنادي وتقرير المالي المعتمد من محاسب قانوني خارجي وأيضًا بيان بالالتزامات القائمة على النادي وعرض خطة النادي المستقبلية والميزانية التقديرية، وكذلك تم المصادقة على تعيين مراقب الحسابات وكذلك اعتماد الشعار الجديد وفق متطلبات الوزارة.