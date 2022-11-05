مدير دورة الألعاب السعودية "ابن جلوي" لـ"سبق": دعم ولاة الأمر محفز كبير لنا.. والسعودية قادرة على استضافة البطولات الكبرى

وعن النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية 2022 قال "ابن جلوي" في تصريح إلى "سبق": "نعيش نقلة كبيرة تشهدها الرياضة بدعم غير محدود من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ومتابعة يومية من قٍبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وأثمر ذلك انطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية. ومنحنا هذا الدعم نحن منسوبي اللجنة المنظمة للدورة دافعًا كبيرًا ومحفزًا لتقديم أقصي جهد في العمل، وإثبات أن السعودية قادرة على استضافة جميع الفعاليات الكبرى، بما فيها البطولات والفعاليات المجمعة. وإن شاء الله القادم أفضل في ظل الدعم الكبير الذي نحظى به نحن الرياضيين من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله-".