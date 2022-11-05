مدير دورة الألعاب السعودية "ابن جلوي" لـ"سبق": دعم ولاة الأمر محفز كبير لنا.. والسعودية قادرة على استضافة البطولات الكبرى

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية 2022 (في نسختها الأولى)، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الأبوية السامية لدورة الألعاب السعودية 2022، واهتمام ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى الدعم الكبير واللامحدود تجاه القطاع الرياضي بشكل عام.
وعن النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية 2022 قال "ابن جلوي" في تصريح إلى "سبق": "نعيش نقلة كبيرة تشهدها الرياضة بدعم غير محدود من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ومتابعة يومية من قٍبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وأثمر ذلك انطلاق النسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية. ومنحنا هذا الدعم نحن منسوبي اللجنة المنظمة للدورة دافعًا كبيرًا ومحفزًا لتقديم أقصي جهد في العمل، وإثبات أن السعودية قادرة على استضافة جميع الفعاليات الكبرى، بما فيها البطولات والفعاليات المجمعة. وإن شاء الله القادم أفضل في ظل الدعم الكبير الذي نحظى به نحن الرياضيين من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله-".
وعن نتائج دورة الألعاب التي تشهد مشاركة أكثر من 6000 رياضي، و2000 مشرف فني وإداري، في أكبر حدث رياضي وطني من حيث اكتشاف المواهب الرياضية (من الجنسين) من خلال 45 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 5 ألعاب خُصصت للرياضات البارالمبية، قال "ابن جلوي": "لا شك أن الدورة حققت أهدافها منذ اليوم الأول؛ والفضل لله ثم لاهتمام ودعم ولاة الأمر. وإن شاء الله نرى الأبطال في المحافل الدولية يرفعون عَلَم وطنهم".