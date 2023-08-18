دوري روشن للمحترفين: ريمونتادا فتحاوية تمنح الفريق النقاط الثلاث أمام الأخدود

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على شقيقه الأخدود (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أهداف المباراة سجلها في البداية اللاعب فلوريان تاناسي للأخدود في الدقيقة الـ23 قبل أن يعدل النتيجة للفتح المحترف المغربي مراد باتنا في الدقيقة الـ36، وأضاف الإسباني كريستيان تيو الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ45+2 من علامة الجزاء، وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له في المباراة بالدقيقة الـ90+2.
الجدير بالذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب الأخدود الإسباني ليكس كولادو في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة الرابعة؛ وضعته بالمركز الثاني مؤقتًا، في حين توقف رصيد الأخدود عند نقطة وحيدة؛ احتل بها المركز الثاني عشر.