دوري روشن للمحترفين: ريمونتادا فتحاوية تمنح الفريق النقاط الثلاث أمام الأخدود

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على شقيقه الأخدود (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.