الاتفاق يضم عبدالله مادو رسمياً حتى 2028

أعلن الاتفاق، يوم الثلاثاء، تعاقده مع الدولي السعودي عبدالله مادو، لاعب فريق النصر، لمدة أربعة أعوام حتى 2028، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكر النادي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر منصة (إكس)، مقطع فيدو لأبرز لحظات اللاعب في قميص الاتفاق والمنتخب السعودي، ويظهر في آخره عبارة "عبدالله مادو2028".. وعلق عليه: "عبدالله مادو.. عاد يكمل المسيرة".
من جانبه، ودع نادي النصر، اللاعب عبدالله مادو، من خلال نشره مقطع فيديو تحت عنوان: "ابنٌ من أبناء أكاديمية النصر الأوفياء يودّعكم، من البراعم بدأ وقائدًا للفريق الأول يختتم مشـواره، من كل النصراويين شكرًا عبدالله مادو".
الجدير ذكره، أن اللاعب صاحب (31 عاماً)، انضم للاتفاق في النصف الثاني من الموسم الماضي بنظام الإعارة قبل أن يتم التوقيع معه بشكل دائم.
ولعب مادو، خريج الفئات السنية بنادي النصر، مع الفريق الأول منذ 2012 وحقق معه بطولة الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى كأس ولي العهد وكأسي السوبر السعودية وكأس الملك سلمان للأندية العربية.
كما دافع عن ألوان المنتخب السعودي في 15 مباراة دولية، حيث كان ضمن العناصر التي شاركت في كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في قطر أواخر 2022.
ويعتبر عبدالله مادو ثالث صفقات نادي الاتفاق المحلية، خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد التعاقد مع مد الله العليان، لاعب الاتحاد، وعبدالإله المالكي، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة.