الاتفاق يضم عبدالله مادو رسمياً حتى 2028

من جانبه، ودع نادي النصر، اللاعب عبدالله مادو، من خلال نشره مقطع فيديو تحت عنوان: "ابنٌ من أبناء أكاديمية النصر الأوفياء يودّعكم، من البراعم بدأ وقائدًا للفريق الأول يختتم مشـواره، من كل النصراويين شكرًا عبدالله مادو".